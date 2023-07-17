جندوجان يكشف أسرارًا جديدة بعد الانضمام لـ برشلونة

كشف إيلكاي جندوجان لاعب وسط برشلونة الجديد عن سر قراره السهل بالانضمام إلى بطل الدوري الإسباني.

وقال كان سهلًا بسبب دوره المتوقع كمعلم للشبان في خط وسط الفريق.

وتم تقديم لاعب منتخب ألمانيا البالغ عمره 32 عاما لوسائل الإعلام في ملعب برشلونة اليوم "الاثنين".

وذلك بعد انضمامه بعقد يمتد لعامين في صفقة انتقال مجاني بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

وقاد جندوجان سيتي للفوز بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لينهي فترته الناجحة التي دامت 7 سنوات في إنجلترا بتحقيق 12 لقبا كبيرا.

وتحدث لاعب بروسيا دورتموند السابق عن خبرته الكبيرة التي يمكنه تقديمها للفريق عند سؤاله عن اللاعبين الشبان في برشلونة، حيث قال: إنهم رائعون، جافي وبيدري وفرينكي دي يونج... جئت بخبرة كبيرة لأنني واجهت صعوبات في حياتي ومسيرتي، وأعتقد أن خبرتي ستساعد كثيرًا.

وقال: إنهم لاعبون موهوبون جدا، ويلعبون بشكل أفضل مني، وإذا استطعت إفادتهم بنسبة واحد بالمئة على الأقل فسأكون سعيدا، أنا جاهز للتحدي رغم أنني الأكبر سنا، وما زلت أملك الكثير لتقديمه.

ويتوقع جندوغان أن يتأقلم مع الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز بعد العمل مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي سبق له تدريب برشلونة.

وأضاف اللاعب الألماني: جوارديولا وتشافي متشابهان للغاية. شعرت برابط مع تشابي منذ اللحظة الأولى التي تحدثنا فيها. حين تحدثت إليه علمت أن برشلونة على المسار الصحيح.

وقال: إنه فريق كبير وفرصة لي للعب في دوري مختلف وفي دولة مختلفة، سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بلقب دوري الأبطال، ارتداء هذا القميص مسؤولية وسأحاول تقديم أفضل ما لدي للفوز بأكبر عدد من البطولات.