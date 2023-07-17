مشروع طاقة الرياح بغرب سوهاج.. الأكبر من نوعه عالميا

الطاقة من القضايا الحيوية التي تسعى الحكومة المصرية باستمرار إلى تطويرها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، وتهدف الحكومة المصرية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في البلاد، وذلك لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعمل الحكومة المصرية على تطوير مشروعات طاقة الرياح في البلاد.

مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح

على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور" السعودية.

ما هو مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج:

ــ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج، هو أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة والتي يقوم بتنفيذها وتمويلها القطاع الخاص.

ــ قدرة غير مسبوقة على المستوى العالمي من حيث إنشائها في مكان واحد

ــ سيتم ربطه بالشبكة الكهربائية الموحدة، وسيكون للاستخدام المحلي بشكل رئيسي

ــ سيولد المشروع رياح بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً.

ــ مشروع إنتاج الكهرباء من الرياح في مصر الأكبر من نوعه عالميا

ــ سيوظف المشروع قُرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر.

ــ يخلق المشروع فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل

ــ يوفر الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.

ــ خفض المشروع لـ2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً

ــ توفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

أبرز مشروعات الطاقة في مصر:

مشروع الطاقة الشمسية في محطة "بنبان" الكهربائية، والتي تقع في محافظة أسوان جنوب مصر، من أبرز مشروعات الطاقة في مصر.

ويتكون المشروع من أكثر من 3.8 مليون لوح شمسي، ويبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من هذا المشروع حوالي 1.8 جيجاواط.

وتم الانتهاء من مشروع مزرعة الرياح في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، والتي تضم 120 توربينا رياحية، وتنتج حوالي 580 ميجاواط من الكهرباء، كما أنه تم الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي يعد أحد أكبر المشروعات الهيدروليكية في العالم، ويوفر مصدرًا مستدامًا للكهرباء في مصر.