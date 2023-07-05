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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الخياط: مصر تخطو خطوات فارقة في مشروعات طاقة الرياح

الطاقة الجديدة
الطاقة الجديدة

قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مراسم توقيع اتفاقية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، يوفر قدرة إنتاجية 5 جيجاوات، بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.

 توفير فرص عمل

وأشار الدكتور محمد الخياط يف تصريحات له إلى أن المشروع يوفر فرص عمل تصل من 40 إلى 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن توقيع هذا المشروع اليوم هو استكمال لخطوة بدأت في قمة المناخ كوب 27.

 

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مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في مصر لم تتأثر بأزمة الدولار العالمية

وأضاف الدكتور محمد الخياط، أن هذه المشروعات تقام في الصعيد باعتبارها مناطق الواعدة ومصر تخطو خطوات فارقة في مشروعات طاقة الرياح، لافتا إلى أن المشروع يستغرق في المرحلة الأولى سنة ونصف، ثم مرحلة ثانية تستغرق سنتين يبدأ على مجموعة من المراحل وفي النهاية المشروع بشكل عام يستغرق من أربع إلى خمس سنوات يتم الانتهاء من كامل المشروع لضخ الطاقة الكهربائية.

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