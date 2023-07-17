مصر تتجه بقوة نحو الاستثمار في العمق الإفريقي (فيديو)

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنّه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014 وضع نصب عينيه الملف الأفريقي، لذلك، فقد قطعت مصر شوطا طويلا جدا من أجل العودة لمكانتها الطبيعية لقيادة القارة.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامية إنجي طاهر مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "اكسترا نيوز": "مصر وفرت الإرادة السياسية لدعم مستثمري ومنتجي القطاع الخاص من أجل النظر للقارة الأفريقية، وهذا أمر مهم للغاية؛ لإعادة صياغة أيدولوجية التفكير المصري في اتجاه العمق الأفريقي وتعزيز التعاون المشترك معها".

تمهيد ساحة الدخول لإفريقيا

وتابع: "الرئيس السيسي ومؤسسة الرئاسة والدبلوماسية الرسمية بذلوا جهدا كبيرا لتمهيد الساحة للدخول إلى العمق الأفريقي، إلى أن جاء دور مصر في فبراير 2019، حيث قادت الاتحاد الأفريقي لمدة عام، وفي هذا العام قطع الرئيس السيسي وفريقه شوطا لم يستطع أحد أن يقطعه، حيث تم إقرار اتفاقية التجارة البينية الحرة الأفريقية في النيجر".

وأكد، أن الرئيس السيسي شارك في أكثر من 10 محافل دولية في الفترة التي تولت مصر فيها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأقامت مصر 3 مؤتمرات مهمة للغاية، ودعا الرئيس السيسي العالمَ بأسره إلى مواجهة تحديات التغير المناخ.



