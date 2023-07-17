حصاد الزمالك في موسم 2023.. خيبة محلية وأفريقية وشعاع مضيئ

أنهى فريق الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سباق الموسم المحلي للدوري الممتاز، وذلك بعد اختتام مشواره في مباريات الدوري بالتعادل الإيجابي أمام فاركو بهدفين لـ كل فريق، لتخرج كتيبة المدرب أوسوريو بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري لموسم 2022/23.

الزمالك الذي كان بطلا لمسابقة الدوري في آخر موسمين، قضي أحد أسوء مواسمه هذا العام، بعدم خرج بموسم شبه صفري وفي مركز لا يليق بمكانة القلعة البيضاء بالدوري.

ونعرض فيما يلي حصاد فريق الزمالك في بطولاته المحلية والأفريقية لهذا الموسم:

خاض فريق الزمالك 34 مباراة في مسابقة الدوري، جمع 60 نقطة، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مباريات.

ونجح لاعبو الأبيض في تسجيل 52 هدفًا وهو ثالث أقوى خط هجوم في الدوري بعد الأهلي صاحب الـ62 هدفًا (حتى الآن)، وبيراميدز صاحب الـ55 هدفًا.

واستقبلت شباك الزمالك 36 هدفًا، بمعدل أكثر من هدف لكل مباراة، كما يعد الأهلي أكثر خصم سجل في مرمى الأبيض (7 أهداف في مباراتين).

كما خسر الزمالك هذا الموسم 5 بطولات محلية، وأفريقية، البداية كانت بكأس لوسيل السعودي، ثم كأس مصر وبطولة السوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا بعد خروجه من دور المجموعات وبطولة كأس الرابطة المصرية.

زيزو الشعاع المضيئ في مشوار الزمالك بالدوري

تعتبر النقطة المضيئة في مشوار الزمالك هذا الموسم هو أحمد سيد “زيزو”، هداف الفريق بـ13 هدف خلف مابولولو (16) هداف الدوري المصري.

وسيشارك أبناء ميت عقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل، رفقة فيوتشر صاحب المركز الرابع.

وقاد أوسوريو الفريق في 14 مباراة بعد توليه المهمة، انتصر في 9 مباريات وتعادل 3 مباريات وخسر مباراتين.

أوسوريو يكشف عن صفقات الزمالك

وقال أوسوريو: "لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق، طلبت ضم ثلاثة لاعبين وهم مساك بيلعب بقدمه اليسري ومهاجم رقم 9 مثل ابراهيموفيت، خاصة أن سيف الجزيري وناصر منسي يقومان بدور مهم ولكن أريد مهاجم يستطيع أن يقف علي الكرة بالإضافة إلى لاعب مركز 8".

وأضاف المدير الفني: "أحمد بلحاج وسامسون ليس لهما مكان في الفريق وقارنوهما باللاعبين في مراكزهما وستعلمان سر عدم مشاركتهما، وأنا معجب بأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري ولكن إذا انضم للفريق سيكون في نفس مركز مصطفى شلبي وسيد نيمار".