الاتفاق السعودي.. تحديد مدة غياب "الغامدي" بعد الكشف الطبي

يخضع أحمد الغامدي، لاعب فريق الكرة الاول بنادى الاتفاق السعودي للكشف الطبي بعد تعرضه لكسر في الأنف، بجانب عظمة الوجه خلال المعسكر الذى يقام حاليًا في دولة كرواتيا.

تحديد مصير الغامدي بعد الكشف الطبي

وتعرض أحمد الغامدي لاعب الاتفاق لكسر في الأنف خلال فترة الإعداد بالمعسكر الحالى.

ونشر الاتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو وتغريدة جاء نصها كالتالى: "هنا منبع الأساطير، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

تدريبات الاتفاق السعودي

تدريبات الاتفاق السعودي

تدريبات الاتفاق السعودي

وقد اعلن مسؤولو الاتفاق السعودي التعاقد مع الأسطورة ستيفن جيرارد واسناد المهام الفنية بشكل رسمي بحسب البيان الصادر عن الفريق.

ويخوض الفريق السعودي معسكر خارجي في دولة كرواتيا إستعدادًا و تحضيرا للموسم الجديد بتواجد المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد".

اتحاد جدة يفاوض نجم الاتفاق السعودي بالميركاتو

يدخل مسؤولو اتحاد جدة السعودي فى مفاوضات جادة مع نظيره الاتفاق من اجل الحصول على خدمات على هزازي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية وقبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

ويكثف الاتحاد السعودي محادثاته لشراء المدة المتبقة من عقد على هزازي ويضع عرضا مغريا يقدر بمبلغ 5 ملايين ريال، بجانب حصول اللاعب على قيمة عقد جديد وفقا لاتفاق الطرفين المبرم بينهما.