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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيرارد يٌحدد صفقات الإتفاق السعودي الصيفية

جيرارد
جيرارد

ترغب إدارة الإتفاق السعودي توفير احتياجات المدرب ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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جيرارد يكشف أسباب موافقته على تدريب نادي الاتفاق السعودي

كشفت تقارير سعودية خلال الساعات الماضية برغبة إدارة الإتفاق السعودي بالتعاقد  بالعديد من النجوم خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق .

وذكرت التقارير الصحفية السعودية ربطت جوردان هيندرسون وديفوك أوريجي بالانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

مران الاتفاق السعودي

ويٌعد ديفوك أوريجي يرغب الرحيل عن صفوف فريق ميلان بعد اعتماد مدرب الفريق ستيفانو بيولي على الفرنسي أوليفيه جيرو خلال الموسم المنقضي .

واختتم فريق الإتفاق السعودي  تدريبات الجماعية مساء اليوم الاثنين  خلال فترة المعسكر  الذي يٌقام في كرواتيا  إستعدادًا للموسم الجديد.

خاض الفريق  تدريبات صباحية لرفع لياقة الفريق في صالة الجيم ،ثم خاض أعطي الإنجليزي ستيفن جيرارد تعليمات فنية  خلال المحاضرة في قاعة الاجتماعات .

وخاض فريق الاتفاق احماءوتمارين لياقة بالكرة والتمريربالاستاد،  ومنح جيراد بعض التعليمات الفنية ليتم تطبيقها  خلال المران الذي أقام صباح اليوم .

واختتم المران الخيتامي بالمناروة  على جزء من الملعب ،  وظهر في مران اليوم  المدافع المقدوني داركو  بعد انتهاء فترة التوقف  الدولي.

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جيرارد يكشف أسباب موافقته على تدريب نادي الاتفاق السعودي

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