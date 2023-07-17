صور.. إزالة الخيام علي شواطئ رأس البر

قام عدد من المصطافين بمدينة رأس البر باقامة خيم بملايات الأسرة ولافتات الدعايات علي طول الشاطئ وكأنهم يستمتعون بالجلوس علي أحد شواطئ ترعه باحدي القري مما آثار حفيظة عدد من رواد عروس المصايف رأس البر بسبب المنظر الغير لائق لمدينه سياحية بحجم مدينة راس البر السياحية.

حيث قامت الوحدة المحلية بمدينة راس البر بتكثيف الحملات على الشاطئ برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة وعليه قام فريق العمل بالشاطئ للتصدي الفوري وإزالة الخيام من على الشاطئ ومتابعة انتظام الأعمال وتقديم الخدمات الشاطئية للمصطافين والرواد مع وضع إرشادات تحذر من إقامة الخيم علي الشاطئ حفاظاعلى المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

وذلك في إطار اهتمام الوحدة بتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢٣م.