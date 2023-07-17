نورهان منصور تعتمد المكياج السموكي بلمسة عصرية

تنجذب الفنانة نورهان منصور لأزياء الأنوثية التي تتماشي مع منحنيات جسدها لتصبح محط اهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة أينما ظهرت.

وتألقت نورهان منصور بإطلالة ساحرة مزجت بين الأنوثة والجرأة في آن واحد، إذارتدت فستان طويل مجسم، مكشوف من الأمام، صمم الفستان من قماش اللاميه اللبني اللامع واتسم بشق مثير كشف عن أحد ساقيها، فيما انتعلت حذاء شفاف مرصع بحبات الكريستال من الأمام.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والمساكرا المتزين لآيشادو اللبني المتوهج ولون النود في الشفاه.

وشاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

“نصيبي وقسمتك”

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

حكاية بدلة جديدة

تدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبق الأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسبب حادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابهما، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت، ويُعرفها على نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك، وتستطيع نسخة الهولوجرام في النهاية السيطرة على البيت بشكل كامل، إلى أن يهرب يوسف وفرح ولارا تاركين المنزل، ويتزوج يوسف من فرح.