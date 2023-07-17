أردوغان: "العلاقات الدبلوماسية مع السعودية تستند إلى أسس راسخة" (شاهد)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسطنبول جيدة وتستند إلى أسس راسخة وسيكون الاستثمار والاقتصاد على رأس جدول الأعمال.

قال "أردوغان"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته للمملكة العربية السعودية، في إطار جولته الخليجية المقررة والذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: "إن العلاقات مع الدول الخليجية تتطور ونتمنى أن ينعكس ذلك على الملف الاقتصادي، كما أن العلاقات مع الإمارات تتطور بشكل واضح".

أشار أردوغان إلى أن التشاور والعلاقات بين تركيا ودول الخليج محتمة والزيارة ستكون فرصة لبحث كيفية دعم الدول الإسلامية.

واصل أردوغان أن الأزمات في العالم الإسلامي تتطلب التشاور الوثيق والتعاون بين تركيا ودول الخليج".

أكمل أن حجم التجارة الثنائية مع دول الخليج زاد من 1.6 مليار دولار إلى ما يقرب من 22 مليار دولار في السنوات الـ20 الماضية.

أعرب أردوغان عن تلقيه جميع أنواع الدعم المادي والمعنوي من دول الخليج بعد كارثة زلزال 6 فبراير، وقال: "إن الدول الصديقة والشقيقة أبدت بهذه المناسبة تضامنها الكامل مع تركيا في الكثير من المجالات، من شراء الحاويات إلى المساعدات الإنسانية".

أردوغان يبدأ جولته الخليجية بزيارة المملكة العربية السعودية:

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الإثنين جولة خليجية تستغرق 3 أيام من السعودية ثم إلى قطر والإمارات بهدف تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج الثلاث، فضلًا عن زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز: "إن بلاده ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال هذه الزيارة".

أكد يلماز في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، وجود فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في الكثير من المجالات، بدءًا من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولًا إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية.

شدد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تمويل طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال.

أشار إلى أن التعاون مع الدول الخليجية سيعود بالنفع على كلا الجانبين وخصوصًا في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.