أردوغان: نتوقع رفع القيود عن مبيعات الأسلحة لتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا تتوقع أن يرفع جميع حلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الدفاع التركي، حسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وصرح أردوغان للصحافيين لدى عودته من قمة حلف الناتو في ليتوانيا بأن وزراء أتراكا سيعقدون مزيدا من المحادثات مع نظرائهم الأميركيين بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16.

وقال أردوغان أيضا إن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين التقى بهم كان لهم موقف إيجابي بشأن إحياء مساعي انضمام تركيا للاتحاد.

وأضاف الرئيس التركي أردوغان: "بعد الخطوات الإيجابية التي رأيناها من الاتحاد الأوروبي، سنبدأ في العمل على تنفيذ الوعود التي قطعناها"، وذلك بعد أيام من موافقته المفاجئة على إرسال طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو إلى البرلمان التركي.

المصادقة على عضوية السويد

والأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تكون قادرة على المصادقة على عضوية السويد في حلف الناتو قبل أكتوبر على الأقل لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.

وتابع: "لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران، وثمة العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة. سننظر فيها وفق أهميتها، لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "عندما يستأنف البرلمان جلساته، أظن أن رئيسه سيوافق على إعطاء الأولوية لهذه المسألة".

وكان بعض القادة الغربيين يأملون في أن تتمكن تركيا من إنجاز عملية المصادقة في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن الرئيس التركي وافق، يوم الاثنين، على السماح للسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بعد عرقلة ترشحها لأكثر من عام.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن حلف الناتو سيصبح أكثر اتحادا وأقوى بانضمام السويد إلى جانب فنلندا.

وأضاف بلينكن ـ فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أمس الأربعاء، أن انضمام السويد يرسل رسالة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه لن يتغلب على أوكرانيا وحلف "الناتو"، مؤكدا التزام بلاده بدعم أوكرانيا في هذه الحرب، والتأكد من قوة التحالف الدفاعي في حالة حدوث أي هجوم روسي آخر.

من جهته، قال مستشار الأمن القومى جاك سوليفان" إنهم سيمضون قدمًا بنقل طائرات إف - 16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أوضح أنه يدعم نقل الطائرات المقاتلة".

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