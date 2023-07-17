انهيار عقار حدائق القبة.. فرد من الأسرة الناجية للوفد: "الحمد لله ربنا كتب لنا عمر جديد"

أحد أفراد أسرة مكونه من 5 أفراد ناجية من عقار حدائق القبة المنهار قال خلال حديثه للوفد سمعت صوتاً أشبه بتكسير حجارة، والعقار يميل ناحية اليمين واليسار، وحالة هستيرية جاءت لعائلتي، وعلى الفور هرولنا إلى خارج العقار وبعد أقل من دقيقه انهار العقار بالكامل، لم أستطع القول سوى الله يرحم الضحايا، ويشفي المصابين، واشكر الله الذي كتب لنا عمر جديد والحمد لله.



وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة ، وكلف الإدارة المحلية بسرعة مباشرة التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بفحص تراخيص العقار المنهار والمكون من 5 طوابق، واستعلمت من الحي عن أوراقه وتراخيصه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له .

وقال مصدر مطلع، إن المعاينة الأولية كشفت أن أحد السكان فى الطابق الأرضى قام بأعمال ترميمات وتوسيعات وإزالة حوائط داخل المبنى مما أدى الى تأثر العقار وسقوطه، وتم القبض عليه وجارى استكمال التحريات حول الواقعة، وضبط مالك العقار للتحقيق معه، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث.

وفجر مصدر مفاجأة مدوية حول الواقعة، موضحا إن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة منذ عام1992 أي منذ ما يقرب من ال31عاما ولم يتم تنفذه.

