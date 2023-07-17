شبكية العين تحدد الأعراض المبكرة للخرف.. دراسة توضح

الخرف ليس مرضا واحدا، فهو مصطلح عام مثل أمراض القلب، ويغطي مجموعة واسعة من الحالات الطبية المحددة ، بما في ذلك مرض الزهايمر والاضطرابات المُجمَّعة تحت المصطلح العام "الخَرَف" ناتجة عن تغيرات غير طبيعية في الدماغ، وتؤدي هذه التغييرات إلى تدهور مهارات التفكير ، والمعروفة أيضًا بالقدرات المعرفية ، وهي شديدة بما يكفي لإضعاف الحياة اليومية والوظيفة المستقلة كما أنها تؤثر على السلوك والمشاعر والعلاقات.

واكتشف علماء جامعة ديوك أن خوارزمية التعليم الآلي يمكنها اكتشاف الضعف الادراكي الخفيف في صور شبكية العين.

التمييز بين الأشخاص ذوي الوظائف العقلية الطبيعية

ووفقًا للدراسة التي نشرت في Ophthalmology Science، اكتشف العلماء أن التغريات التي تحدث في شبكية العين والأوعية الدموية الدقيقة في شبكية عيون مرضى الزهايمر وقد تمكنت خوارزمية التعلم الآلي التي ابتكروها من التمييز بين الأشخاص ذوي الوظائف العقلية الطبيعية والأشخاص الذين يعانون من إعاقات إدراكية خفيفة بناء على صور الشبكية (التصوير المقطعي للترابط البصري والتصوير المقطعي للأوعية الدموية المتماسكة)، حيث كانت حساسية الاختبار 79 بالمئة ، أي تم العثور على ضعف إدراكي لدى 79 بالمئة من المرضى الذين يعانون منها بالفعل.

و قد درب الباحثون الخوارزمية على صور لشبكية العين لـ 150 شخصا، وبعد ذلك اختبرت على صور 90 مريضا.

وتعد هذه أولى الدراسات التي تستخدم صور التصوير المقطعي للترابط البصري والتصوير المقطعي للأوعية الدموية المتماسكة للشبكية لتمييز الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف عن الأشخاص ذوي القدرات الإدراكية العادية.

وبالطبع قد يكون من الصعب التمييز بين الضعف الإدراكي المعتدل والضعف الطبيعي، ولكن نتائج هذه الدراسة ستساعد على تحديد الإعاقات المعرفية قبل أن تتطور إلى خرف.