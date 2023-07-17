تحرير 39089 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

شنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏94492 مخالفة مرورية متنوعة.

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تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (94492) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(39089) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1244) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(26) مخالفة موقف عشوائى.

(3) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفاة شخص وإصابة 6 في حادث سير

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي مركز العدوة في المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

اسفر الحادث عن مصرع إبراهيم يعقوب سعد، 25 سنة مقيم القاهرة وإصابة 6 آخرين، بينهم، وهم مروان إسلام ناجح 3 شهور، طارق صلاح علا 15 سنة، ناهد مروان عنتر 35 سنة، أبانوب نمر جرجس 19 سنة، إسلام ناجح فكري 25 سنة، عادل شحاتة زاخر 42 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة للعلاج، والتحفظ على المركبة وجثة المتوفي تحت تصرف النيابة.

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.