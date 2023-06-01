آبل تختبر أجهزة Mac المتطورة بشرائح M2 الجديدة

من المتوقع أن تطلق آبل Apple مجموعة من المنتجات الجديدة في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في غضون أيام قليلة، وقد يكون اثنان منهم من أجهزة كمبيوتر سطح مكتب جديدة من Mac.

وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg، فإن عملاق التكنولوجيا يختبر اثنين من أجهزة Mac المتطورة التي تعمل بمعالج M2 Max الجديد وشريحة M2 Ultra التي لم تعلن عنها الشركة بعد.

إذا كنت تتذكر، فقد طرحت آبل Apple جهاز M2 Max لأول مرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة 14 و 16 MacBook Pro، بالإضافة إلى كمبيوتر Mac mini في وقت سابق من هذا العام.

يقال إن سطح المكتب الذي يحتوي على الرقاقة سيحتوي على 8 نوى عالية الأداء و 4 نوى كفاءة و 30 نواة رسومات. سيحتوي أيضًا على 96 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسيعمل macOS 13.4، أحدث برامج الشركة لأجهزة الكمبيوتر، خارج الصندوق.

وفي الوقت نفسه، من المفترض أن تكون شريحة M2 Ultra غير المعلن عنها هي الخيار الأقوى بين الاثنين، مع ضعف عدد نوى المعالجة. على وجه التحديد، من المتوقع أن تحتوي الشريحة على 16 أداءًا عاليًا و 8 كفاءة و 60 نواة رسومات، على الرغم من أن بلومبرج تقول إن الشركة ستقدم إصدارًا أكثر قوة مع 76 نواة رسومات.

يقال إن آبل Apple تختبر الكمبيوتر باستخدام M2 Ultra في تكوينات بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 192 جيجابايت من الذاكرة.

يقول Gurman أيضًا إن M2 Ultra تم تصميمه في الأصل للإصدارات المستقبلية من Mac Pro، والذي لا يزال يستخدم معالجات Intel. لكن أجهزة Mac Pro تختبر في الوقت الحالي الاسم الرمزي Mac 14،8، في حين أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة الجديدة المزودة بشرائح M2 Max و M2 Ultra تحمل الاسم الرمزي Mac 14،13 و Mac 14،14.

من المفترض أن هذا يعني أنها أجهزة كمبيوتر سطح مكتب مختلفة تمامًا، وربما نماذج جديدة من Mac Studio التي يتم تشغيلها حاليًا بواسطة M1 Max أو M1 Ultra.



بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة، قد تطلق آبل Apple أيضًا أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة في WWDC. تتضمن بعض الاحتمالات جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة يمكن تشغيله بواسطة معالج على قدم المساواة مع شريحة M2 الحالية للعملاق التكنولوجي، بالإضافة إلى إصدار أقل تكلفة من MacBook Pro مقاس 13 بوصة.