No Man's Sky يتوفر على Mac اليوم

أصدرت Hello Games إعلانًا مثيرًا في مؤتمر المطورين العالمي لشركة Apple في عام 2022: كانت No Man's Sky تشق طريقها في النهاية إلى أجهزة Mac.

الآن ، بينما نتقدم نحو WWDC 2023، حان الوقت مع تمكن لاعبي Mac أخيرًا من لعب No Man's Sky لمحتوى قلوبهم.

تدعي Hello Games أنها عملت عن كثب مع Apple لإضفاء الحيوية على اللعبة ودعم واجهة Metal 3 API الخاصة بالشركة لتحقيق رسومات بجودة وحدة التحكم مع الحفاظ على عمر البطارية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة ذات النهاية المنخفضة.

يتوفر No Man's Sky لأي شخص لديه جهاز Mac مع Apple silicon (والذي بدأ طرحه في عام 2020) أو جهاز Mac المستند إلى Intel مع معالج Core i5 على الأقل.

ليست هناك حاجة لإعادة شراء اللعبة إذا كان لديك بالفعل No Man's Sky عبر Steam على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث يمكنك حفظ تقدمك للتنقل بين الأجهزة دون التراجع عن تقدمك. يمكن لمستخدمي Mac أيضًا الوصول إلى اللعب المتقاطع، بحيث يمكنك الانضمام إلى اللاعبين على Xbox أو PlayStation 4 و 5 أو الكمبيوتر الشخصي أو VR.

يتبع التوسع إلى Mac بعض التحديثات المهمة للعبة، بما في ذلك إعادة تصميم HUD وواجهة المستخدم وقصة جديدة تسمى Interceptor قدمت صورًا أفضل وعناصر تحكم VR جديدة.

يمكن لمستخدمي Steam تنزيل No Man's Sky اليوم، لكنه سيكون متاحًا في Mac App Store قريبًا.