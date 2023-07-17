محافظ دمياط تناقش عددًا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمراني برأس البر

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عددًا من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديري شركتى مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الإدارات المعنية بتلك الجهات، و تم عرض الموقف الحالى للمنطقة، وكذلك موقف المرافق بها.

كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء.

إذْ وجهت المحافظ بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط بما يتناسب مع طبيعة المنطقة و الرؤى المستقبلية لها مع ضرورة وضع تلك الدراسات بناءً على معاينة الوضع على أرض الواقع، مؤكدة ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.

اطلعت محافظ دمياط على الإجراءات التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد استلامها للمشروعات بالمنطقة، لاستكمال أعمال الشبكات للمياه والصرف الصحى، كما ناقشت ملامح الخطة المقبلة لتنفيذ تلك الأعمال.