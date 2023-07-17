عرسان بين ضحايا عقار حدائق القبة المنهار (خاص الوفد)

" ابن خالي لسه عريس من شهرين "..بهذه الكلمات كان يصرخ أحد أقارب ضحايا العقار المنهار بحدائق القبة ويريد الدخول إلى مكان ردم العقار للبحث عن فقيدة بعد استخراج زوجه الفقيد ولم يتم العثور جثمانه حتى الآن ما جعله يندفع اتجاه ردم العقار.

سكان منطقة حدائق القبة بالقاهرة ، استيقظوا فجر اليوم، على مأساة مروعة، إثر سقوط عقار مكون من 5 طوابق فوق رؤوس قاطنيه ما أدى لمصرع ٨ أشخاص من بينهم أطفال وإصابة ٩ آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ارفع الأنقاض واستخراج الضحايا من أسفل الركام.

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة ، وكلف الإدارة المحلية بسر عة مباشر التحقيقات.

أمرت جهات التحقيق ، بفحص تراخيص العقار المنهار والمكون من 5 طوابق، واستعملت من الحي عن أوراقه وتراخيصه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له .

وقال مصدر مطلع، إن المعاينة الأولية كشفت أن أحد السكان فى الطابق الأرضى قام بأعمال ترميمات وتوسيعات وإزالة حوائط داخل المبنى مما أدى الى تأثر العقار وسقوطه، وتم القبض عليه وجارى استكمال التحريات حول الواقعة، وضبط مالك العقار للتحقيق معه، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث.

وفجر مصدر مفاجأة مدوية حول الواقعة، موضحا إن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة منذ عام1992 أي منذ ما يقرب من ال31عاما ولم يتم تنفذه.