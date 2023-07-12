بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445، كما حددها مجلس الوزراء، ما جعها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

والإجازات الرسمية المتبقية في السنة 2023، هي إجازة المولد النبوي وهي الإجازة الرسمية في شهر سبتمبر 2023، ومن المقرر أن تكون يوم 27 سبتمبر 2023، وإجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما قرر أيضا أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وبالتالي يكون الخميس 20 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، والأحد 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو.