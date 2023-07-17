تصريحات غريبة حول مستقبل فلندا..أحدث سقطات الرئيس الأمريكى

"وقاحة ترامب" تهون أمام " خرف بايدن"

انتقدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول مستقبل فنلندا بعد أن أصبحت العضو الـ 31 في حلف الناتو.

وقال "بايدن" خلال زيارته هلسنكي عقب قمة الناتو، ردا على سؤال إحدى الصحفيات: "دعيني أكون واضحا، لم أقل أننا لا نستطيع ضمان المستقبل، فأنت مثلا لا يمكنك أن تأكدي لي ما إذا كنت ستعودين إلى منزلك الليلة أم لا، كذلك لا يمكن ضمان ما سيفعله الحلف في المستقبل".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفية حول مستقبل فنلندا بعد أن أصبحت العضو الـ 31 في حلف الناتو، وما إذا كانت الخلافات السياسية في القيادة الأمريكية يمكن أن تؤثر على التزامات البيت الأبيض تجاهها.

الأمر الذي لقي موجة انتقادات حادة من قبل قراء الصحيفة تجاه بايدن، وهذا بعضها.

كتب أحد القراء: "افتحوا أعينكم جيدا، وانتبهوا لمن تصوتون".

وأضاف آخر: " بدت تصريحات بايدن غريبة حد الجنون".

وعلق آخر قائلا: "ليت السيد بايدن بقي صامتا ولم يتكلم".

وقال آخر: "لبايدن موجتان إما أنه يتحدث عن الهراء والتفاهات أو أنه يتحول للموجة الثانية ويصبح وقحا". وخلص آخر: "عندما أنظر إلى بايدن أشعر بالرعب، لغة جسده وسقوطه المستمر مخيف حقا، شخصيا أفضل صراحة وجرأة "وقاحة" دونالد ترامب"

وتجدر الإشارة إلى أن هذا لم يكن الحادث الوحيد لبايدن خلال جولته الأوروبية، فخلال إلقائه خطابه في قمة الناتو في فيلنيوس، خلط بين روسيا وأوكرانيا، وعند مغادرته هلسنكي، لاحظ الصحفيون أن السلم الذي استخدمه للصعود إلى الطائرة كان أقصر من المعتاد، ومع ذلك، تعثر وسقط.

(فى الوقت نفسه شن الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب هجوما شرسا على "بايدن",ووصفه بأنه غير قادر على حُكم الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، صرّح ترامب: «هناك العديد من الأشخاص الأذكياء في العالم الذين يقودون بلدانهم، بما في ذلك، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. يمكنني إعداد قائمة كاملة بالأشخاص، سيكون بوتين ضمنها».

وأضاف ترامب: «لا يمكن إدراج بايدن في هذه القائمة.. فهو شخص غير كفء».

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق: "لدينا رئيس ليس لديه فكرة عما يحدث»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة تشهد الآن أخطر وقت في تاريخها"