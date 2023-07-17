الإمام الأكبر: الأزهر يعتز بعلاقته المتينة بمملكة البحرين

خلال استقباله سفيرة البحرين ..

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر السفيرة فوزية عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة.

نشر أسس السلام والأخوة

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة المتينة التي تجمعه بمملكة البحرين، وتقدير فضيلته لجهود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نشر أسس السلام والأخوة، والنهوض بمملكة البحرين، وجعلها أنموذجًا في التعايش السلمي بين الجميع.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية عبد الله، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، ونقلت تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لفضيلة الإمام الأكبر، وتقدير جلالته لجهود شيخ الأزهر إقليميًّا ودوليًّا في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام، والتصدي لكل محاولات تشويه صورة هذا الدين الحنيف، ونشر قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والتَّسامح والتَّعايش الإيجابي

عرض جناح الأزهر لجمهوره في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب مخطوطات تجاوز عمرها مئات السنين حيث تميزت مكتبة الأزهر هذا العام بتنوع المعروضات التي يقدمها ركن متحف المخطوطات خاصة التاريخية منها.ما يؤكد دور الأزهر التاريخي و الحيوي قديما وحديثا

قدم جناح الأزهر مجموعة متميزة من الوثائق التاريخية ومنها حياة الحيوان الكبرى للمؤلف أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الملقب بالـ «الدميري» نظرا لانتماء أسرته إلى بلدة «دميرة» بشمال مصر، حيث رتب الدميري في كتابه الذي يعد أول مرجع شامل في علم الحيوان باللغة العربية الكائنات التي كتب عنها رتبها ترتيبا أبجديا على طريقة المعجم وتناول بالبحث 1069 كائنا موضحا الصفات المميزة لكل كائن منها مما كان معروفا في عهده، و موضحا أيضا أسماء تلك الكائنات خلال مراحل نموها.

كما يعرض متحف المخطوطات مخطوطة "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" للقزوينى، وأكثر ما يميز هذه المخطوطة مجموعة من الرسوم الملونة، ووضوح هذه الألوان رغم مرور مئات السنين على رسمها، فضلا عما تعنيه هذه المخطوطة من استخدام الإنسان المسلم للصور وإيمانه بأهميتها فى إيصال المعلومات وتوثيقها وتأكيدها فى ذهن القارئ منذ قديم السنين.

و يضم الجناح أيضا مخطوطة خاصة برصد مراحل القمر لابن يونس المصري، وقد كان ابن يونس راصدًا رفيع المنزلة للظواهر السماوية، وعالمًا نظريا، وهو ينتمى إلى أسرة اشتهرت بالعلم، والمعروف أن وفاته كانت فى عام 399هـ/1009م بالقاهرة.