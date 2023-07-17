محمد العقبي: دراسة علم التركيبات الدوائية والصيدلانية مهم لتحسين صحة الإنسان

قال الدكتور محمد محمود العقبي، إن علم التركيبات الدوائية والصيدلانية هو فرع من فروع العلوم الصيدلانية يهتم بدراسة تركيب الأدوية وتصنيعها وتحليلها وتقييمها وتطبيقها في العلاج، حيث يدرس الأدوية من خلال فهم العلاقة بين الهيكل الكيميائي والتأثير الدوائي الذي يسببه الدواء عند استخدامه.

وأضاف العقبي، أن دراسة علم التركيبات الدوائية والصيدلانية أمرًا مهمًا جدًا في مجال الصيدلة، حيث يساعد التركيب الدوائي على فهم الآلية التي تعمل بها الأدوية، وبالتالي فهم كيفية استخدامها بشكل أكثر فعالية وسلامة للمرضى، كما يساعد علم التركيبات الدوائية والصيدلانية في تطوير أدوية جديدة وتحسين الأدوية الحالية.

وتابع: "هناك العديد من المجالات التي تعتمد على علم التركيبات الدوائية والصيدلانية، مثل الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية والمشروبات وصناعة المستحضرات التجميلية والعديد من المجالات الأخرى".

واختتم الدكتور محمد العقبي، بالتأكيد على أن دراسة علم التركيبات الدوائية والصيدلانية مهمة جدًا لتحسين صحة الإنسان وتطوير الصناعات المختلفة، لافتا إلى أن مصر تسعى للتوسع في هذا المجال بالتزامن مع الطفرة التي يشهدها قطاع الصيدلة والأدوية بالدولة.