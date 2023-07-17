رئيس الجهاز التنفيذى لتعليم الكبار يقدم الشكر لرئيس جامعة كفرالشيخ

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يشكر رئيس جامعة كفرالشيخ

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الاثنين، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفرالشبخ إبراهيم غنيم ، ومدير إدارة التخطيط بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ وعطية نصر.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر، ومدير عام مشروعات البيئة بالجامعة المحاسب نافع حمادة.

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على تنفيذ الخطة المتكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار ، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.

وقدم مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفرالشيخ إبراهيم غنيم ، بالإنابة عن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف ، الشكر والتقدير للجهود المبذولة والمشاركة الايجابية لكليات الجامعة لتنمية المواطن المصري ، حيث ساهمت الجامعة في محو أمية 6316 مواطن ، خلال دورة ابريل 2023.