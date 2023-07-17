انهيار 4 عقارات في حدائق القبة.. شهادات وفاة لضحايا أبرياء أسفل الحطام

عقار تلو الآخر.. انهار على رؤوس قاطنيه، فسطر بحطامه شهادات وفاة للكثيرين بمنطقة حدائق القبة، وشرد بعضهم الآخر لثلاثة أشهر عقب انهيار عقار مجاور ما تسبب فى تصدع منازلهم وسقوط بعض أجزائها، دون إيجاد سكن بديل لهم.

شهدت منطقة حدائق القبة انهيار عدد من العقارات خلال العام الأخير، كان آخرهم انهيار عقار صباح اليوم ومصرع 7 أشخاص قابلين للزيادة.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق

فجعت منطقة حدائق القبة بالقاهرة بحادثة انهيار عقار مكون من 5 طوابق مما أدى لمصرع 5 أشخاص، وإصابة آخر وجارِ البحث عن سيدة أخرى أسفل حطام العقار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان الحادث، عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، كما تم دفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

وجاءت نتيجة الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.

انهيار عقار عزبة أبو حشيش

وفي أغسطس 2022 تبين وجود انهيار جزئى بالعقار ٤ حارة الهواري من شارع المدارس بعزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة والمكون من أرضي ودورين من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية أسفر عن إصابة شخص ووفاة أم وطفليها نتيجة لسقوط سقفى الدورين الأول والثانى على الدور الأرضى.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بعزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار أحد العقارات وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث.

انهيار عقار عزبة مكاوي

وفي فبراير 2022 انهار عقار بمنطقة عزبة مكاوي بحدائق القبة، إذ تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بشارع محمد عثمان في عزبة مكاوي بحدائق القبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة لمكان الواقعة، وفرضت كردونًا أمنيًا حول الحادث، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخراج شخصين من تحت الأنقاض أصيبا بجروح عدة وتم نقلهما إلى مستشفى الدمرداش على الفور لتلقي العلاج اللازم.

عقار مائل وكوردون آمني

فيما شهدت منطقة حدائق القبة حدوث ميل لأحد العقارات بشارع عشرة بالقرب من قسم شرطة حدائق القبة، خلال أبريل عام 2023.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار قديم وبدأت الأجهزة المعنية فى إزالته مع إقامة كردون بمحيط العقار.