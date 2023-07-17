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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث عقار حدائق القبة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، أسفر عن سقوط تسعة ضحايا حتى الآن.

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ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقد تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

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