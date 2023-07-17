أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم ما يبحث عنه القارئ، نقدم لكم أسعار العملات العربية والأجنبية وعلى رأسها الدولار في مصر، الذي استقر سعره اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في مختلف البنوك؛ ليحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على آخر تحديث له، كما استقر سعر الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو.

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أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي للشراء 30.75

سعر الدولار الأمريكي للبيع 30.85

سعر اليورو للشراء 34.45

سعر اليورو للبيع 34.68

سعر الجنية الاسترليني للشراء 40.24

سعر الجنية الاسترليني للبيع 40.54

أسعار العملات العربية:

سعر الدينار الكويتي للشراء 99.81

سعر الدينار الكويتي للبيع 100.80

سعر الريال القطري للشراء 7.80

سعر الريال القطري للبيع 8.46

سعر الدرهم الإمارتي للشراء 8.38

سعر الدرهم الإمارتي للبيع 8.39

سعر الريال السعودي للشراء 8.19

سعر الريال السعودي للبيع 8.22