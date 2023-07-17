شهدت أسعار الخضراوات حالة من الاستقرار بأسواق الجملة والتجزئة، اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023 بحسب آخر تحديث لموقع السوق.

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

ووصل سعر كيلو الطماطم بين 2.75 جنيه إلى 4.75 جنيه، والبامية 26 جنيها والبصلمن 10 إلى 16 جنيها، والبطاطس من 7 إلى 9.50، بعد أن كانت قد سجلت 12 جنيها أول أمس السبت، والخيار الصوب بين 9 و6 جنيهات للكيلو، والكوسة بين 5 و 9 جنيهات والباذنجان 4.5 جنيها، وذلك بسوق الجملة.

وبلغ سعر الخس الكابوتشا بين 3 جنيهات و4 للواحدة، والبروكلي بين 5 و 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض يبدأ من 6.5 جنيها للواحدة وزن حوالي 3.5 كيلو، والملوخية بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، والبطاطس حوالي 8 جنيهات، وسعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

كما وصل بلغ سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها.