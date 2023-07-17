عاجل
تحقيق فائض أولي 1.7% من الناتج المحلي رغم تطبيق 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية التعاون الدولي: 10 ملايين دولار كندي لتنفيذ مشروع الزراعة الذكية مناخيًا
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب حازم الجندي: التحالف الوطني للعمل الأهلي نموذجًا لتطويع المجتمع لخدمة المواطنين

النائب الوفدي المهندس
النائب الوفدي المهندس حازم الجندي

أكد النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدمان مردودا إيجابيا للغاية في تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

txt

رئيس النواب يحيل مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي للجنة التضامن

txt

محافظ الفيوم يشهد فعاليات إطلاق مبادرة التحالف الوطني "كتف في كتف"

 مؤسسات المجتمع المدنى

وقال "الجندي"، إن مؤسسات المجتمع المدنى لعبت دورا مهما وبارزا فى معاونة أجهزة الدولة المعنية في تطوير المجتمع من خلال ما تقوم به من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، مؤكدا أن هذا جعل هناك ضرورة ملحة لتوحيد جهود هذه المؤسسات في تحالف واحد يمكنه تحقيق أهداف الدولة التنموية اجتماعيا واقتصاديا بما يساهم في تحسين حياة المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الأهلى الذى صدر مؤخرا يتيح للتحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها.

وتطرق النائب حازم الجندي على إلى أهمية ما يقدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى من جهود من أجل خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من المجتمع المدنى وتطويع قدراته لصالح المواطنين، في ظل تعاون مثمر وبناء مع الدولة كما ثمن قيام الحكومة بتشجيع التحالف الوطنى وتسهيل مهمة المجتمع المدنى في القيام بدوره في هذا الصدد.

مواد متعلقة

استقرار أسعار الفاكهة اليوم الإثنين.. والعنب الأرخص

صناع الخير: قانون التحالف الوطني قفزة نوعية نحو دور ريادي للعمل الأهلي

الاتحاد العام للجمعيات يهنئ المؤسسات بمناسبة صدور قانون التحالف الوطني

بعد موافقة النواب.. أهداف وموارد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

النواب يفتتح جلساته بمناقشة قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

"تضامن النواب" توافق على مجموع مواد قانون التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى
الجريدة الورقية