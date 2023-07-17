إلحقونا البيت وقع والناس بتموت.. تفاصيل ساعات الرعب في انهيار عقار حدائق القبة

كانت عقارب الساعة تشير إلي الخامسة بعد أذان الفجر الهدوء يخيم على المكان أغلب السكان في نوم عميق ، النهار يستعد أن يشرق ويضيء الدنيا بالطبيعة الربانية..في ذلك التوقيت كانت منطقة حدائق القبة على موعد مع مأساة وكارثة ، ليفزع الأهالي بأصوات دوي شديد يصاحبها صراخ وعويل وصيحات تدوى بحسرة "الحقونا البيت وقع والناس بتموت".

انتفض الأهالي مهرولين تجاه العقار المنهار ، ظل الجميع يبذل ما في وسعه لإنقاذ الضحايا وانتشالهم من أسفل الأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية ورجال الدفاع المدني لإنقاذ الضحايا ، وتم استخراج جثامين 8 ضحايا حتى الآن من بين الركام الأنقاض، واستخراج مصابين تم نقلهم إلي المستشفى بتبقى العلاج وإسعافهم، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها البحث عن مفقودين واستخراجهم من الموت المحقق.

تحول الهدوء والسكينة إلي صراخ وبكاء وحزن وحسرة من بشاعة المأساة الكل يبحث عن أقاربه لعله ينقذهم من الموت أسفل العقار المنهار .



روى أحد شهود العيان للوفد تفاصيل الواقعة، قائلا: كنت نايم صحيت على صوت عالى اشبه بالزلزال ، جرينا لقينا البيت آخر الشارع وقع وفي ناس بتموت تحت الانقاض، موضحا أن المنزل المنهار مكون من ٥ طوابق تسكنه أكثر من أسرة. وتابع: فضلنا نشيل الأنقاض وندور على الضحايا والمفقودين، والإسعاف والحماية المدنية انتشلت جثث ٥ ضحايا ، وما زال البحث جارياً.



مأساة

كانت منطقة حدائق القبة قد شهدت مأساة ، فحر اليوم الاثنين، إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق ،ما أدى وقوع ضحايا ومصابين ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وجارى رفع الأنقاض واستخراج الضحايا من أسفل الركام.

وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا، مفاده انهيار عقار مكون من 5 أدوار (أرضي و4 طوابق)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة وتم الدفع بالاوناش والأجهزة والمعدات الحديثة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا من وسط الانقاض ، وجارى البحث ورفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المصدر أن الواقعة اسفرت حتى الآن عن مصرع 7 أشخاص تم انتشال جثثهم من تحت الانقاض و8 مصابين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 8 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب آخرين وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لرفع ركام وانقاض العقار الذي انهار صباح اليوم في منطقة حدائق القبة بالقاهرة ، وقال مصدر أمني أن إعداد ضحايا هذه الواقعة ارتفعت إلي 8أشخاص من بينهم أطفال و9مصابين .

وانتقلت الاجهزة الامنية لمكان الواقعة وفرضت ميدان أمني، وتم اخلاء العقارات المجاورة للعقار المنعار وفصل التيار الكهربائي والغاز تحسبنا لتفاقم الازمة ، وجارى استكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالاوناش والمعدات والأجهزة الحديثة.

