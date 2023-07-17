تداول 14 ألف طن بضائع و684 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة و684 شاحنة بضائع و221 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و308 شاحنات بضائع و165 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و376 شاحنةبضائع و56 سيارة . و يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارة القاهرة.

وتغادر الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء السفينتين امل والقاهرة.

تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة، و210 شاحنات بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2010 راكبا بموانئها.

