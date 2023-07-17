موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاش أغسطس 2023.. تزامنًا مع قرب نهاية شهر يوليو الجاري، ينتظر المستفيدون من المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد، موعد صرف معاش أغسطس 2023، وذلك بتطبيق زيادة 15%، والتي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وذلك للشهر الخامس على التوالي منذ أبريل الماضي، لجميع مستحقي المعاشات.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى 1/1/2014 ليصبح 1,700 جنيه في 1/1/2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن ذات الفترة.

موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%

ووفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023

1- الدخول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط هنا.

2- الضغط على أيقونة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- إدخال الرقم القومي، ولكن لا يمكن استخدام هذه الخدمة بدون التسجيل كمستخدم.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

- منافذ فوري وكارت ميزة.

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك

- منافذ البريد المصري.

- البنوك والمحافظ الإلكترونية.

- الهاتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.