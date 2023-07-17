عاجل
انقلاب أتوبيس ينتهي بإصابة 16 شخصًا بصحراوي بني سويف الوزير: ميناء السخنة سيضاهي الموانئ العالمية ويصبح أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة

صرف المعاشات
صرف المعاشات

موعد صرف معاش أغسطس 2023.. تزامنًا مع قرب نهاية شهر يوليو الجاري، ينتظر المستفيدون من المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد، موعد صرف معاش أغسطس 2023، وذلك بتطبيق  زيادة 15%، والتي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وذلك للشهر الخامس على التوالي منذ أبريل الماضي، لجميع مستحقي المعاشات. 

txt

التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى 1/1/2014 ليصبح 1,700 جنيه في 1/1/2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن ذات الفترة.

موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%

ووفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023

1- الدخول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط هنا.

2- الضغط على أيقونة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- إدخال الرقم القومي، ولكن لا يمكن استخدام هذه الخدمة بدون التسجيل كمستخدم.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

- منافذ فوري وكارت ميزة.

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك

- منافذ البريد المصري.

- البنوك والمحافظ الإلكترونية.

- الهاتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

txt

زيادة المعاشات.. موعد صرف معاشات يونيو 2023

 

الجريدة الورقية