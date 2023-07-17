قنا على صفيح ساخن.. مرض فتاك يهدد حياة الصعايدة

قنا على صفيح ساخن.. تلك الكلمات هي أشد توصيف للحالة التي يعيشها الأهالي هناك عقب زيادة الحالات المصابة بـ حمى الضنك خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما جعل هناك مخاوف من انتشار المرض، وفقد السيطرة على الوباء، حيث تم إبلاغ وزارة الصحة والسكان عن وجود عدد من الإصابات في قرية العليقات بمحافظة قنا.

بداية ظهور حمى الضنك

وعقب انتشار المرض خلال الأيام القليلة الماضية، تم إصابة أكثر من 200 شخص بهذا المرض، حيث أنه تم اكتشاف بداية ظهور تلك المرض الغامض، في قرية العليقات بمحافظة قنا، على مواطنين قادمين من سفاجا والقصير بالبحر الأحمر.

مرض حمى الضنك في قنا

ومع ارتفاع المصابين بمرض حمى الضنك في محافظة قنا، يسعى الكثير من المواطنين إل معرفة كيف ينتقل المرض، حيث تظهر أعراض حمي الضنك بعد نحو 10 أيام من الإصابة بالعدوى، وتنتقل العدوى عن طريق البعوضة المصابة بالفيروس.

عدد إصابات حمى الضنك في العالم

ويعد مرض حمى الضنك، من الفيروسات التي تنتشر في العالم أجمع، وتقدر عدد الإصابات بحمى الضنك حوالي 390 مليون حالة، وتمتد فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 10 أيام، ثم تظهر أعراض حمى الضنك وتستمر نحو 7 أيام ينشر خلالها العدوى إذا ما التقطها البعوض السليم ونقلها إلى المواطنين الآخرين.

جهود وزارة الصحة للسيطرة على مرض حمى الضنك

ومنذ ظهور الفيروس، تتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات وخطوات استباقية بغية معالجة الأمر، وتم تشكيل لجنة من الطب الوقائي والعلاجي والترصد لمتابعة الوضع فور العلم بالأمر، وفقًا لعمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي.

وزارة الصحة والسكان

وأرسلت وزارة الصحة والسكان، فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، مؤكدة أن الأعراض جميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

أعراض مرض حمى الضنك

وعن الأعرض كشفت الوزارة، أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها يتم اختفائها بشرب السوائل والراحة.