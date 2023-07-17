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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العمل تعلن 3717 فرصة عمل في 13 محافظة

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 3717 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر يوليو 2023  الجاري .

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فرص عمل جديدة

وجاء في نشرة التوظيف الدورية، التي تصدرها وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة ، والشرقية ، والقليوبية ، وبورسعيد ، والسويس ، والدقهلية ، والغربية ، والفيوم ، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء ، وسوهاج ، وأسيوط، والإسكندرية .

وفي التخصصات: أخصائى تمويل ، ومعلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال  ، وخدمة عملاء ، ومسئول إئتمان ، ومدير مطعم ،ومساعد مدير مطعم ، وعمال مخازن ، وطباخين ، وعضو فريق ، وباريستا ، ومندوب مبيعات ، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، و مشرفين استقبال ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال إنتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

فرص عمل لذوى همم 

وتضم الوظائف الجديدة فرص عمل لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر  هذه فرص ..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

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