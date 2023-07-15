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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تختتم برامج تدريبية على مهن "اللحام والأرجون" بالقليوبية

وزارة  العمل تختتم
وزارة  العمل تختتم برامج تدريبية على مهن "اللحام والأرجون"

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، عن ختام برنامج تدريبي في مجال  "اللحام والأرجون" وذلك في إطار خطة المديرية في تنظيم الدورات التدريبية التي تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة  في إطار خطة التدريب المهني للعام المالي 2023-2024، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف العمل على تنظيم العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، دعمًا من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

وزارة  العمل تختتم برامج تدريبية على مهن "اللحام والأرجون" بالقليوبية

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، ختام برنامج تدريبي في مجال اللحام والأرجون، بمركز التدريب المهني بالخانكة التابع للمديرية والتي نُفذت خلال الفترة من 18 يونيو 2023 حتى 6 يوليو 2023، لـ 9 متدربين تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وإدارة التدريب المهني بالمديرية .

وأضافت مدير المديرية، أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة لتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، منوهة إلى أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة  التوجه لمقر المديرية لطلب الالتحاق بها.

وزارة  العمل تختتم برامج تدريبية على مهن "اللحام والأرجون" بالقليوبية

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