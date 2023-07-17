جهود مُكثفة للبحث عن ناجين من انهيار عقار بحدائق القبة

يجري رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري، مجهودات مكثفة للبحث عن ناجين أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة وسط تواجد قيادات أمنية ومسؤولي محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.

وتوفى 5 أشخاص، وأصيب آخر بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين سيدة، فيما تم نقلهم إلى المستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.