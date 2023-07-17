نشرة أخبار الحوادث.. استئناف محاكمة المتهمة بقتل ابنها وتقطيعه في الشرقية

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، من خلال نشرة الحوادث، العديد من الوقائع المهمة التي من المنتظر أن تستقطب نحوها أنظار الرأي العام، على مدار اليوم الإثنين.

حيث تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، محاكمة المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثمانه لأشلاء بدائرة مركز فاقوس، بدافع خوفها الشديد عليه وحمايته من أن يأخذه والده منها.

وأسند أمر الإحالة للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا فأس خشبية كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفاء معالمها، وأكلت أجزاء منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسًا بها، جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها بدلو حتى اكتشف أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

شهدت الجلسة الماضية، قرار المحكمة بانتداب لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسى بجامعتي الزقازيق والمنصورة، تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة، وما آثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها، لبيان ما إذا كان مسؤوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وعما إذا كانت تعاني من أمراض من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة، من شأنها افقادها إرادتها، أو التأثير عليها من عدمه.

استكمال محاكمة متهمي "خلية الإسماعيلية":

من ناحية أخرى، تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية"، وتُخصص الجلسة للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجهت أيضًا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.