حلمي طولان يعلن رحيله عن سيراميكا كليوباترا

أكد حلمي طولان، أنه رحل بالفعل عن تدريب فريق سيراميكا كليوباترا، رغم أن عقده كان يتبقى فيه موسم آخر، مشيرا إلى أنه فوجئ بـ"طارق أبوالعينين" المشرف على الكرة، بإبلاغه بنهاية فترة عمله.

وقال طولان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "طارق أبوالعينين شخصية جيدة، لكنه ابلغني بالاكتفاء بالفترة الماضية، بعدما ساعدت سيراميكا على البقاء في الدوري رغم صعوبة المهمة، وسط أزمات كثيرة كانت في غرفة الملابس".

وأضاف: "تغيرت روح اللاعبين داخل غرفة الملابس، لدرجة أنهم عندما يحصلون على المكافآت يقومون بتجميعها وتوزيعها على الـ30 لاعب بالتساوي، هناك بعض العناصر الإدارية بجانب طارق أبوالعينين ليس لديهم رغبة في وجودي".

وأكمل: "هناك البعض يريد أن يكون لهم دور في الفريق، لكن في وجودي لم يكن لهم تواجد مع سيراميكا، كنت أشعر برغبتهم في رحيلي عن منصبي، وكان من المفترض أن يكون هناك استقرار فني، وكنت أقوم بترتيب جميع أوراقي للموسم المقبل، وكان هناك موعد مع طارق أبوالعينين ظهر الأحد للحديث حول بعض التفاصيل، لكنه اعتذر بعد عودته من الخارج".

وواصل: "منذ ساعة أبلغني برحيلي عن فريق سيراميكا ووجه لي الشكر، وحتى الآن لا يوجد عروض أمامي بعد مغادرة كليوباترا".

وزاد: "لم يطلب أي نادٍ محمد شكري لاعب سيراميكا خلال وجودي، والأهلي لم يتحدث معنا، ولم تبلغني إدارة النادي بأي شئ، وهو لاعب جيد وإضافة كبيرة للفريق الأحمر حال عودته إلى صفوفه في الموسم المقبل، وغير صحيح ما أشيع عن رفضي رحيله للأحمر".

وأردف: "أحمد ياسر ريان لاعب رائع وشخصية جيدة، وصلاح محسن يحتاج لمعاملة ذات طابع خاص، لا يحتاج لـ (الدلع) وهو ملتزم بشكل كبير في الفترة الأخيرة".

حلمي طولان: ما يحدث في الزمالك لا يرضي أحد

واستطرد: "ما يحدث حاليا في الزمالك لا يرضي أحد في الفترة الأخيرة، حتى كارهي النادي لن يكونوا راضيين عما يحدث في القلعة البيضاء، نتمنى عودة الاستقرار الإداري والمالي، وأن يتواجد لاعبين تليق باسم وتاريخ النادي، الذي يستحق افضل اللاعبين، وطوال التاريخ كان يتواجد نجوم تُمتع الجماهير وتقدم أداء ومستوى رائع".

ووجه طولان نصيحة لمسئولي الزمالك، وقال: "لابد من وجود استقرار إداري في المقام الأول، لأن الإدارة هي أساس النجاح، ثم تكوين فريق قوي، وتوفير الجانب المالي للاعبين، وهذه الأمور مؤثرة بدرجة كبيرة على المنافسات وسمعة النادي، بل تؤثر على تواجد لاعبين وانتقالهم للزمالك، لذلك الاستقرار الإداري والمالي والفني مطلوب بدرجة كبيرة من أجل النجاح".