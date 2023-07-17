عاجل
حلمي طولان يعلن رحيله عن سيراميكا كليوباترا الآثار تكشف حقيقة سقوط أحجار من الهرم المنحني (فيديو)
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إمام عاشور لميدو : هروح للي هيدفع أكتر

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي قبل توقيعه إلى النادي الأهلي.

إقرأ أيضًا..

txt

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن صفقة إمام عاشور

txt

نجم الأهلي السابق يعلق على ضم إمام عاشور ومصطفى فتحي للفريق (فيديو)

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الناس محسساني إن الأهلي حصل على توقيع إمام عاشور من قلب نادي الزمالك" .

وأضاف: "الزمالك مدخلش في مزاد على إمام عاشور، واللاعب منتقلش من الزمالك للأهلي" .

وواصل: "رسالتنا كانت واضحة لإمام عاشور، لو عايز ترجع الزمالك، اطلع وقول واعلنها، لكن اللاعب كانت رسالته واضحة لينا، وقال اللي هيدفع أكتر هروحله، وعشان كدة اختار النادي الأهلي" .

ميدو : إمام عاشور هيفيد الأهلي الفترة المقبلة 

واختتم: "إمام عاشور لاعب مختلف وسوف يفيد الأهلي بالطبع فنيا، لكن الزمالك لم يدخل في مزاد لضم اللاعب"
 

وفي سياق متصل انفرد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، بتفاصيل عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي مع الأهلي، في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي بشكل رسمي.

وقال ميدو ان إمام وقع لمدة 4 سنوات على الأهلي يحصل خلالهم على راتب الفئة الأولى الذي يصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم"

مواد متعلقة

نجم الأهلي السابق يعلق على ضم إمام عاشور ومصطفى فتحي للفريق (فيديو)

تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي

شقيق إمام عاشور: أخي مكسب كبير للأهلي لتعويض حمدي فتحي

تامر أمين يكشف مفاجأة تقديم إمام عاشور.. تعظيم سلام لصالح سليم (فيديو)

ميدو .. جماهير الزمالك ثائرة بسبب إمام عاشور

شبانة: إمام عاشور باكورة ميركاتو ساخن في الأهلي
الجريدة الورقية