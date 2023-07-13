نجم الأهلي السابق يعلق على ضم إمام عاشور ومصطفى فتحي للفريق (فيديو)

قال فتحي مبروك، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه لا يعلم مدى صحة ضم إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، و مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق، مؤكدا أن هناك لجنة هي المسئولة عن التعاقدات.

وأضاف فتحي مبروك، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية “صدي البلد” مساء الأربعاء أنه لا يعلم شيئا عن التعاقدات في القلعة الحمراء،موضحا أن الأهلي يقوم باختيار النجوم التى تلعب بالفريق، ويكون لديهم المهارات الازمة لذلك ، و سيقوم بالإعلان حال وجود شيء صحيح، أو تعاقد رسمي.

أي لاعب ينضم للأهلي هو المستفيد

وأوضح نجم الأهلي السابق أن أي لاعب ينضم للأهلي هو المستفيد، واللاعب بعد مباراة أو اثنين يعلمه الجميع، فاللاعب الذي ينتقل الأهلي سيلعب كأس العالم.، لافتا إلي أن اللاعب يحصل على شهرة منذ لحظة الإعلان، وقبل وضع قدمه في الملعب، للعب مع الأهلي.

وأكد فتحي مبروك أن المنافسة في الدوري أصبحت غير موجودة، وأن الأهلي في مكانة و باقي الفرق في مكانة ثانية، ولا يوجد منافس لـ الأهلي بالدوري.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الدوري كان في وقت سابق يكون هناك منافسة للمباراة النهائية، ولكن الأهلي الأن منفرد، و بفارق كبير، موضحا أن الأهلي يمتلك نجوم كبار مثل علي معلول، ومحمد هاني، ونجوم امتلكت الكثير من الخبرات، وحصد البطولات.



