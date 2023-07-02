علامات سرطان القولون وأعراضه.. فقدان الوزن أبرزهم

سرطان القولون والمستقيم أو ما يسمى بسرطان القولون يبدأ الأمعاء الغليظة، وهو الأنبوب الطويل الذي يساعد في نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم وخارجه.

يتطور سرطان القولون من بعض الأورام الحميدة أو النمو في البطانة الداخلية للقولون. يخضع مقدمو الرعاية الصحية لاختبارات فحص تكتشف السلائل محتملة التسرطن قبل أن تتحول إلى أورام سرطانية. قد ينتشر سرطان القولون الذي لم يتم اكتشافه أو معالجته إلى مناطق أخرى من الجسم.

بفضل اختبارات الفحص والعلاج المبكر وأنواع العلاج الجديدة ، يموت عدد أقل من الناس بسبب سرطان القولون.



تتضمن علامات سرطان القولون وأعراضه ما يلي:

تغيير مستمر في عادات الأمعاء ، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير قوام البراز

نزيف في المستقيم أو دم في البراز

الانزعاج المستمر في البطن ، مثل التشنجات أو الغازات أو الألم

شعور بأن أمعائك لا تفرغ تمامًا

ضعف أو تعب

فقدان الوزن غير المبرر



لا يعاني الكثير من المصابين بسرطان القولون من أعراض في المراحل المبكرة من المرض ,عندما تظهر الأعراض ، فمن المحتمل أن تختلف ، اعتمادًا على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.