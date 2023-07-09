منها الغدد الدهنية.. أعراض سرطان الجلد من الأقل إلى الأكثر شيوعًا

يتطور سرطان الجلد في المقام الأول في مناطق الجلد المعرضة للشمس ، بما في ذلك فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والرقبة والصدر والذراعين واليدين وعلى الساقين عند النساء، ولكن يمكن أن تتكون أيضًا في المناطق التي نادرًا ما ترى ضوء النهار، مثل راحة يدك ، وتحت أظافرك أو أظافرك ، ومنطقة الأعضاء التناسلية.

يصيب سرطان الجلد الأشخاص من جميع ألوان البشرة ، بما في ذلك أصحاب البشرة الداكنة، وعندما يحدث سرطان الجلد لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، فمن المرجح أن يحدث في المناطق التي لا تتعرض عادةً للشمس ، مثل راحتي اليدين وباطن القدمين.

علامات وأعراض سرطانات الجلد الأقل شيوعًا:

ساركوما كابوزي: هذا النوع النادر من سرطان الجلد يتطور في الأوعية الدموية بالجلد ويسبب بقعًا حمراء أو أرجوانية على الجلد أو الأغشية المخاطية.

تحدث ساركوما كابوزي بشكل رئيسي في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل الأشخاص المصابين بالإيدز ، وفي الأشخاص الذين يتناولون الأدوية التي تثبط المناعة الطبيعية ، مثل الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء.

الأشخاص الآخرون المعرضون لخطر متزايد للإصابة بساركوما كابوسي هم الشباب الذين يعيشون في إفريقيا أو الرجال الأكبر سنًا من أصل يهودي إيطالي أو من أوروبا الشرقية.

سرطان خلايا ميركل: يسبب سرطان خلايا ميركل عقيدات صلبة ولامعة تحدث على الجلد أو تحته مباشرة وفي بصيلات الشعر. غالبًا ما يوجد سرطان خلايا ميركل في الرأس والرقبة والجذع.

سرطان الغدد الدهنية: هذا السرطان غير الشائع والعدواني ينشأ في الغدد الدهنية في الجلد. يمكن أن تتطور سرطانات الغدد الدهنية - التي تظهر عادةً على شكل عقيدات صلبة وغير مؤلمة - في أي مكان ، ولكن تحدث غالبًا على الجفن ، حيث غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين مشاكل أخرى في الجفن.