أعراض ومراحل سرطان عنق الرحم.. ألم الحوض أبرزها

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خلايا عنق الرحم أي الجزء السفلي من الرحم الذي يتصل بالمهبل.

وتلعب سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، دورًا في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم.

وعند التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري ، عادة ما يمنع جهاز المناعة في الجسم الفيروس من إلحاق الضرر ومع ذلك ، في نسبة صغيرة من الناس يبقى الفيروس على قيد الحياة لسنوات ، مما يساهم في العملية التي تجعل بعض خلايا عنق الرحم تصبح خلايا سرطانية.

ويمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق إجراء اختبارات الفحص وتلقي لقاح يقي من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

أعراض ومراحل سرطان عنق الرحم

لا ينتج عن سرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة بشكل عام أي علامات أو أعراض.

تتضمن علامات وأعراض سرطان عنق الرحم الأكثر تقدمًا ما يلي:

1- نزيف مهبلي بعد الجماع ، بين فترات الحيض أو بعد سن اليأس

2- إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون ثقيلة ورائحة كريهة

3- ألم الحوض أو ألم أثناء الجماع