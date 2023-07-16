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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يكشف مستقبل أوسوريو مع الزمالك

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض باق مع الفريق بشكل طبيعي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو باق في الزمالك بشكل طبيعي، والمدرب طلب بعض الصفقات ونعمل على حسمها بالفعل". 

 
وأضاف: "الزمالك يحاول توفير مطالب أوسوريو وحسم التعاقد مع الصفقات التي طلبها".


واختتم: "المدرب باق ولا يفكر في الرحيل عن الزمالك إطلاقا كما تردد مؤخرا"
 

في سياق متصل أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباريات الدوري الممتاز بالتعادل مع فاركو بهدفين لمثلهم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة.

ترتيب الزمالك في الدوري 


يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة.

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