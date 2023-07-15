عاجل
نشرة حوادث الثانية عشر صباحاً.. انذار لنقيب الموسيقيين بسببومطرب الراب الأميريكي “ترافيس سكوت” الإجهاد الحراري.. اسبابه وأشهر 10 أعراض تعرف على فائدة الشاي الأخضر للنساء رجب بحة يوجه نداء جديد لمرتضى منصور (فيديو)
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أمير عزمي مدافعًا عن أوسوريو: ليس سببا في تراجع الزمالك

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد

أكد أمير عزمي مجاهد مدرب السكة الحديد أنه حزين للغاية على حال الأندية الشعبية مشددا على أن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي ليس سببا في تراجع مستوى الفريق.

txt

أحمد موسى يشيد بتفوق الأهلي على الزمالك.. كولر مدرب حكاية

txt

أمير عزمي ينتقد إقامة دوري المحترفين: مجاملات لرؤساء الأندية

قال أمير عزمي مجاهد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حزين على الأندية الشعبية مثل أسوان وغزل المحلة وخايف في يوم من الأيام يتحول لبعض الدوريات العربية اللي مش بتلاقي فيها جمهور في المدرجات".

أمير عزمي يدافع عن أوسوريو

وتطرق أمير عزمي مجاهد للحديث عن الزمالك قائلا: "ليه كل لما يحصل حاجة نقول المدير الفني، مشكلة الزمالك مش في مدرب، والزمالك محتاج شغل كتير جدا، والزمالك محتاج استقرار إداري ومادي، وفني".

واختتم: "أوسوريو جاء في نهاية الموسم، وجاء في ظروف صعبة، لابد من دعمه بلاعبين مميزين، والعمل على تطبيق أفكاره بشكل كامل، ومينفعش الزمالك يدخل فيه 3 أهداف في شوط من الأهلي اتصدمت".

الجريدة الورقية