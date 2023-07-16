الزمالك ينهي الموسم بتعادل مع فاركو في الدوري المصري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-202 بالتعادل مع فاركو بهدفين لمثلهم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة.

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تقدم الفارس الأبيض بالهدف الأول عن طريق سيد عبدالله نيمار بعدما تبادل الكرة مع زميله عمر جابر داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك فاركو في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول .



ثم أحرز السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 30 بعد متابعة جيدة داخل منطقة جزاء فاركو وتسديدة اخطأ الحارس في التعامل معها.



وفي الشوط الثاني نجح سيف تيري في تسجيل هدف تقليص الفارق لفاركو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد صبحي في الدقيقة 63 ، ثم أضاف تيري هدف التعادل لفريقه من رأسية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .



بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة ، فيما يتواجد فاركو في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.



تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"