عاجل
حلمي طولان يعلن رحيله عن سيراميكا كليوباترا الآثار تكشف حقيقة سقوط أحجار من الهرم المنحني (فيديو)
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك ينهي الموسم بتعادل مع فاركو في الدوري المصري

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-202  بالتعادل مع فاركو بهدفين لمثلهم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة. 

إقرأ أيضًا..

txt

سيف تيري يسجل هدف تعادل فاركو في مرمي الزمالك

txt

فاركو يسجل هدف تقليص الفارق أمام الزمالك


 

تقدم الفارس الأبيض بالهدف الأول عن طريق سيد عبدالله نيمار بعدما تبادل الكرة مع زميله عمر جابر داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك فاركو في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول .
 

ثم أحرز السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 30 بعد متابعة جيدة داخل منطقة جزاء فاركو وتسديدة اخطأ الحارس في التعامل معها.
 

وفي الشوط الثاني نجح سيف تيري في تسجيل هدف تقليص الفارق لفاركو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد صبحي في الدقيقة 63 ، ثم أضاف تيري هدف التعادل لفريقه من رأسية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .
 

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة  ، فيما يتواجد فاركو في المركز التاسع برصيد 42 نقطة. 
 

تشكيل الزمالك 

حراسة المرمى : محمد صبحي 

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري  - محمد طارق 

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر -  سيد عبدالله "نيمار" 

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

مواد متعلقة

جويلي في ميت عقبة: رسائل تهديد اعضاء الزمالك وحقيقة عودة بن شرقي وفتحي

تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو الليلة

الزمالك يواجه فاركو في الجولة الأخيرة

عضو مجلس إدارة الزمالك ينفي إستقالته

عمرو أديب يسخر من قميص الزمالك الأزرق.. كله ترتر ومش فانلة رجالة (فيديو)

حقيقة طلب أوسوريو عدم مشاركة الزمالك في البطولة العربية

أمير عزمي: انصح الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية
الجريدة الورقية