الذكاء الاصطناعي يساعد في اكتشاف ومكافحة الحرائق

بعد البداية المدمرة لموسم حرائق الغابات في كندا والتي خلفت حطامًا قياسيًا في أعقابه، يتطلع العلماء إلى الذكاء الاصطناعي للعب دور مستقبلي مهم في اكتشاف الحرائق ومكافحتها.

أدت الحرائق التي اندلعت من كولومبيا البريطانية إلى نوفا سكوتيا إلى نزوح الآلاف من الكنديين مؤقتًا في جميع أنحاء البلاد، وتناثر الضباب الدخاني حتى أوروبا، وأحرقت 3.3 مليون هكتار من الغابات - أي ما يعادل نصف مساحة نيو برونزويك. كل هذا على الرغم من قصف الحكومة الفيدرالية لحوالي مليار دولار سنويًا للتخفيف من الحرائق.

حذر الخبراء في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة من أن تأثيرات الاحتباس الحراري لتغير المناخ ستؤدي إلى مواسم حرائق غابات متزايدة الشدة وفترات طويلة من التعرض للدخان في كندا. في فبراير 2022، توقعت الأمم المتحدة أن تصبح الحرائق أكثر تدميراً بحلول العام، ووصفت الحد من مخاطر حرائق الغابات بأنه "أكثر خطورة من أي وقت مضى".

تقود أجراس الإنذار العالمية هذه الخبراء إلى توقع أنه سيتعين على كندا الاستفادة بشكل متزايد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شكل طائرات بدون طيار وأجهزة استشعار وأقمار صناعية عالية التقنية لمواكبة الحرائق.

قال جوشوا جونسون، عالم أبحاث حرائق الغابات في شركة Natural Resources Canada (NRC): "يأتي التغيير من حيث المناخ والتكنولوجيا، أعتقد أن هذا أمر مخيف في بعض الأحيان، لكنه يجبرنا على الإبداع".

تشهد كندا احتراق 100،000 كيلومتر مربع في موسم حرائق الغابات هذا الذي سجل رقماً قياسياً

لقد سهلت ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية، مدفوعة بظهور آلات معالجة البيانات القوية مثل ChatGPT، الحوسبة وخدمة العملاء والعديد من الصناعات في الأشهر الأخيرة. لقد مكّن من إنشاء RADRFIRE، وهو برنامج حوسبة أمريكي يعالج بيانات التصوير من شبكة من الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية في جميع أنحاء البلاد لاكتشاف الحرائق المبكرة والتنبؤ بها وتقييمها والإبلاغ عنها مع محطات الإطفاء.

وفقًا لجونسون، يمكن أن تساعد التكنولوجيا المماثلة كندا في النهاية على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كيفية تخصيص الموارد في ذروة موسم الحرائق.

وقال: "إذا كان لدينا 100 حريق في جميع أنحاء البلاد و 30 طاقمًا، فنحن بحاجة إلى تحديد المكان الأكثر إلحاحًا لتركيز جهودنا - خاصة الآن بعد أن لدينا حرائق من الساحل إلى الساحل، سيكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية لمساعدتنا في إجراء تلك المكالمات".

أضاف جونسون أن الفرع الحكومي الذي ينتمي إليه قد تم استدعاؤه مؤخرًا من قبل مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة، وكلها تقدم حلولًا خاصة بها تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحرائق الغابات. SensaioTech، وهي شركة برازيلية تأسست أيضًا في كندا، تستخدم مستشعرات موضعية أرضية ترصد 14 متغيرًا - بما في ذلك الرطوبة ودرجة حرارة التربة والملوحة ومستويات الأس الهيدروجيني - لتوفير قراءات دقيقة بدقيقة لاحتمال اشتعال المنطقة.

يقول João Lopes، مؤسس شركة SensaioTech، إن التجارب التجريبية في البرازيل تشير إلى أن ابتكاره يمكن أن يتنبأ بحرائق الغابات قبل خمسة أيام من حدوثها.

"بالأقمار الصناعية، أنت ترى الحاضر؛ وقال إنه لن يتنبأ بالضرورة بالمكان الذي يمكن أن تشتعل فيه الحرائق في نهاية المطاف، مضيفًا أنه يتوقع أن تكنولوجيا التنبؤ يمكن في النهاية توقع الحرائق قبل أشهر من الحرائق وتتيح الكثير من وقت الاستعداد. يأمل لوبيز أن يتبنى المستثمرون الكنديون تقنيته، على الرغم من أن حجم كندا يفرض تحديًا متأصلًا: يغطي كل جهاز استشعار مساحة خمسة هكتارات من الغابات - جزء صغير من 362 مليون هكتار في البلاد، يقع العديد منها شمال شبكة الكهرباء وبعيدًا خارج الاتصال.

لوبيز ليس وحده في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لابتكار تكنولوجيا مكافحة الحرائق في السنوات الأخيرة. طور المنتدى الاقتصادي العالمي FireAid: خريطة مخاطر حية تهدف إلى تحديث معلومات الحرائق في الوقت الفعلي وإنشاء تخصيص أفضل للموارد. وبالمثل، تستخدم شركة Pano AI الأمريكية الناشئة الرؤية الحاسوبية لاكتشاف حرائق الغابات الجديدة بسرعة وبدقة عبر خمس ولايات ومناطق غربية في أستراليا.

تركز الشركات الأخرى بدلاً من ذلك على تقليل الأخطاء غير المقصودة. تستخدم Buzz Solutions، وهي شركة ناشئة في كاليفورنيا، التعلم الآلي لفحص البنية التحتية لشبكة الطاقة باستمرار بحثًا عن العيوب - مثل تلف العزل والسخونة الزائدة - لاكتشاف مخاطر الشرر. في عام 2021 ، اختبرت الشركة تقنيتها في نيوفاوندلاند وأبلغت عن معالجة أسرع لخطوط الكهرباء بعد العواصف.