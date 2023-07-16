سيف تيري يسجل هدف تعادل فاركو في مرمي الزمالك

أدرك فريق فاركو هدف التعادل أمام نظيره الزمالك خلال الشوط الثاني في المباراة التي تجمع بينهما حاليا حاليا على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي .

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وأحرز سيف تيري هدف التعادل لفاركو من رأسية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

وكان سيف تيري سجل هدف التقدم الأول لفاركو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد صبحي في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني .

تفاصيل الشوط الأول

وكان الشوط الأول بين الزمالك وفاركو أنتهي بتقدم الفارس الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما سيد عبدالله نيمار و السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقتين 25 ، 30 من عمر اللقاء .