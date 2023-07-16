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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاركو يسجل هدف تقليص الفارق أمام الزمالك

فاركو
فاركو

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره الزمالك في المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي .

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وأحرز سيف تيري هدف تقليص الفارق لفاركو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد صبحي في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني .

تشكيل فاركو 

في مركز حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
في خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما

في خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي

في خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون
 

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