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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

حضري كيك الشوكولاتة الداكنة بالتوت الأحمر بأشهى طريقة

كيك الشوكولاتة الداكنة
كيك الشوكولاتة الداكنة بالتوت الأحمر

يعد كيك الشوكولاتة الداكنة بالتوت الأحمر، من أطيب الوصفات التي يمكن صنعها بمذاقها الشهي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالشوكولاتة مزينة بالتوت الأحمر.

كيك الشوكولاتة الداكنة بالتوت الأحمر

 

مقادير كيك الشوكولاتة الداكنة بالتوت الأحمر

- مكونات الكيك :

سكر : 2 كوب

الزبدة : كوب (مذابة)

البيض : 2 حبة

حليب : كوب (سائل)

طحين : 3 اكواب

الماء : كوب

الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب (خام)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

- حشوة الكيك :

جبن كريمي : 350 غراماً

سكر : ثلث كوب

حبيبات الشوكولاتة : كوب

التوت الأحمر : كوب ونصف

- للتغليفة :

حليب مكثف محلى : 150 ميلليلتراً

الشوكولا السوداء : 50 غم (داكنة)

كيك الشوكولاتة الداكنة بالتوت الأحمر
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طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180، وادهني صينية الكيك أو القالب بالزيت ورشة طحين.

في وعاء للخلط، اخلطي المكونات التالية: الطحين، والكاكاو الخام، والبيكنج باودر، والملح وضعي الوعاء جانباً.

في محضرة الطعام، اخلطي الفانيلا مع البيض أولاً، ثم أضيفي السكر بالتدريج مع الخلط المستمر.

أضيفي الزبدة، والحليب، والماء، واستمري في الخفق.

إبدأي بإضافة المكونات الجافة بشكل تدريجي، ثم حركي المكونات جيداً باستخدام ملعقة.

لتحضير الحشوة: في محضرة الطعام، اخلطي السكر مع الجبن الكريمي، وحبيبت الشوكولاتة.

في قالب الكيك ضعي نصف كمية خليط الكيك، ووزعي فوقها الحشوة، ثم ضعي النصف الآخر المتبقي من خليط الكيك.

أدخلي القالب للفرن لمدة 40-45 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج، ثم أخرجيه واتركيه يبرد تماماً.

لتحضير التغليفة: ذوبي الشوكولاتة مع الحليب المكثف المحلى في حمام مائي، ووزعي المزيج على وجه الكيك، وزيني بقطع من التوت الأحمر بحسب الرغبة.

قدمي الكيك بارداً.

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