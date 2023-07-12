قصور الثقافة تقدم ورشًا فنية وتعليمية لأطفال روضة السيدة زينب وأهالينا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات بمنطقتي روضة السيدة زينب وأهالينا، ضمن برنامج فعاليات الهيئة المكثف بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

حوار مفتوح

تضمنت الفعاليات عدداً من الورش الفنية التي شارك بها قصر ثقافة 25 يناير، حيث نفذت ريهام نبيل مسابقة وحواراً مفتوحاً في المعلومات العامة بعنوان "حزر فزر"، كما نفذت ناريمان نبيل ورشة تشكيل بالورق لعمل برواز من ورق الكانسون، ونفذت رغدة كمال ورشة أشغال يدوية لعمل انسيالات بخيوط الصوف الملون، بينما قدمت المدربة فاطمة شعبان ورشة إعادة تدوير مخلفات البيئة لعمل نجمه بورق الفوم الملون، بجانب ذلك نفذت وفاء ابوالفضل مجسم لسلاحف النينجيا بورق الكانسون، وعمل تاج من الورق الكانسون نفذتها مريم حسن.

كما شاركت الإدارة العامة للشباب والعمال في مركز شباب أهالينا 2 بورشة أشغال يدوية لعمل حلى من الخرز الملون والأسلاك البلاستيك نفذتها المدربة أم السعد محمد لتدريب الأطفال على تنمية الحس الفني واستخدام خامات تساعد على تنمية التآزر الحسى والحركى والقدرة على تنسيق الألوان.

تقام الفعاليات في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وبرنامج عمل وزارة الثقافة، وبإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، وبالتعاون مع جهازي روضة السيدة زينب وأهالينا.